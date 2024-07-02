Пенсия больше не вырастет: какие три категории украинцев могут не ждать индексации

Сумма выплат заморозилась

В марте провели масштабную индексацию пенсий и для некоторых лиц выплаты выросли более чем на 1 тысячу гривен. Однако есть категории пожилых, чье начисление зафиксировалось и больше не подлежит повышению.

Согласно законодательству, есть три группы украинцев, пенсия которых больше не будет меняться. Об этом говорится в издании "24 Канал".

У кого больше не вырастет пенсия

Это правило касается украинцев, которые уже накопили пенсию в последние экономические изменения и вышли на пенсию в течение последних 3 лет. Это предусмотрено законодательством.

Кроме того, на индексацию также не имеют права получающие минимальную пенсию. Ведь этим лицам государство повысило их выплату до минимального показателя.

К тому же, изменения в сумме начисления также не произойдут для тех, кто имеет максимальный уровень пенсии.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из украинцев выйдет на пенсию в 50 и 55 лет. Чтобы выйти на отдых, нужно собрать необходимые документы и обратиться в Пенсионный фонд или через веб-портал.