Пенсіонери з 9 областей мають право на доплати: кому допомагає ООН

Програма підтримки пенсіонерів діє в Україні із серпня 2023 року

Українські пенсіонери, які мешкають на територіях активних чи можливих бойових дій, мають право на доплату до пенсії щонайменше до кінця року. Всесвітня продовольча програма ООН, яка надає цю допомогу, продовжила програму підтримки пенсіонерів до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Там уточнили, що пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН у сумі, що дорівнює різниці між 3250 грн та одержуваною ними сумою пенсії.

Право на отримання доплат встановлюється на підставі інформації, яка міститься у базах даних Пенсійного фонду України. Виплата допомоги провадиться без звернення особи до Пенсійного фонду України.

Право на доплати від ООН маю право пенсіонери, які:

одержують пенсію у розмірі менш як 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством);

проживають на територіях активних чи можливих бойових дій;

з 1 березня 2023 року не отримували додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним".

Якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із перерахованих вище умов, виплату припиняють. Варто зазначити, що території активних чи можливих бойових дій визначено у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина пенсіонерів в Україні у липні можуть залишитись без пенсій. Цього можна уникнути.