Помірне здешевшання гривні: як коливатиметься курс долара в липні

Експерт розповів про перспективи гривні

Протягом поточного місяця в Україні курс американської валюти коливатиметься в межах 40-41,25 гривень. Національний банк України буде контролювати ситуацію на ринку.

Минулого місяця показники перебували в обмеженому коридорі 40,10-40,90 гривні, як повідомив керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль, передає РБК-Україна. Хоча регулятор був постійно присутнім на валютному ринку і задовольняв весь надлишковий попит.

"Як правило, літній період є відносно спокійним, що також сприяє помірній волатильності. Дії НБУ на ринку принципово не змінились. Валютна лібералізація не призвела до якогось надмірного тиску на курс, який був би проблемою для регулятора", — передає Крохмаль.

За прогнозом експерта, липень принесе більш-менш стабільну ситуацію і форс-мажорів не передбачається. Однак може відбуватись помірне здешевлення гривні.

Тому курс долара в цьому місяці коливатиметься в коридорі 40,0-41,25 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні на цьому тижні.