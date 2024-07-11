Курс долара призупинився: скільки коштує валюта на готівковому ринку

Українська гривня тримається

Цього тижня готівковий курс долара не зазнав значних змін. Американська валюта коливається біля позначки 41 гривня.

Євро більш-менш теж стабілізувався. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 11 липня Нацбанк встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,71 грн

Євро (EUR): 44,07 грн

Злотий (PLN): 10,35 грн

Канадський долар (CAD): 29,86 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,33 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,95 грн

Євро (EUR): 44,45 грн

Злотий (PLN): 10,27 грн

Канадський долар (CAD): 30,07 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,54 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,57 грн — продаж 41,06 грн

Євро (EUR): купівля 43,88 грн — продаж 44,59 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара упав лише на декілька копійок.

Купівля: 40,91 грн

Продаж: 41,01 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.