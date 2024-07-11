Рус

Курс долара призупинився: скільки коштує валюта на готівковому ринку

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Американська валюта
Американська валюта. Фото Getty Images

Українська гривня тримається

Цього тижня готівковий курс долара не зазнав значних змін. Американська валюта коливається біля позначки 41 гривня.

Євро більш-менш теж стабілізувався. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 11 липня Нацбанк встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,71 грн

Євро (EUR): 44,07 грн

Злотий (PLN): 10,35 грн

Канадський долар (CAD): 29,86 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,33 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,95 грн

Євро (EUR): 44,45 грн

Злотий (PLN): 10,27 грн

Канадський долар (CAD): 30,07 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,54 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,57 грн — продаж 41,06 грн

Євро (EUR): купівля 43,88 грн — продаж 44,59 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара упав лише на декілька копійок.

Купівля: 40,91 грн

Продаж: 41,01 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.

Теги:
#Новини Києва #Курс долара #Офіційний курс НБУ #Курс валют у Києві