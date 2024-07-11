Умеренное удешевление гривни: как будет колебаться курс доллара в июле

Эксперт рассказал о перспективах гривны

В текущем месяце в Украине курс американской валюты будет колебаться в пределах 40-41,25 гривен. Национальный банк Украины будет контролировать ситуацию на рынке.

В прошлом месяце показатели находились в ограниченном коридоре 40,10-40,90 гривны, как сообщил руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль, передает РБК-Украина. Хотя регулятор постоянно присутствовал на валютном рынке и удовлетворял весь избыточный спрос.

"Как правило, летний период является относительно спокойным, что также способствует умеренной волатильности. Действия НБУ на рынке принципиально не изменились. Валютная либерализация не привела к какому-либо чрезмерному давлению на курс, которое было бы проблемой для регулятора", — передает Крохмаль.

По прогнозу эксперта, июль принесет более-менее стабильную ситуацию и форс-мажоров не предвидится. Однако может происходить умеренное удешевление гривни.

Поэтому курс доллара в этом месяце будет колебаться в коридоре 40,0–41,25 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в Украине на этой неделе.