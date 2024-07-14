Перевалить за 42 грн? Українцям розповіли, чого чекати від курсу долара найближчими днями

Банкір озвучив прогноз курсу долара на 15-21 липня.

Найближчого тижня українцям не варто очікувати різких коливань курсу. Загальна картина не зміниться, а основні події на валютному ринку відбудуться вже в осінній період.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий, пише РБК-Україна. За його словами, курс буде на рівні 40-41 грн/долар.

"Звичайно ж, дія режиму "керованої гнучкості" триватиме, а це означає майже щоденні, але незначні валютні зміни без будь-яких раптових курсових стрибків або падінь ", — сказав Лісовий.

Він також додав, що, на його думку, літній період цілком відповідає поняттю паузи. Тобто не варто очікувати, що найближчим часом, незважаючи на інфляційний тиск, на ринку станеться щось екстраординарне.

"Очікується, що вже з другої половини серпня та орієнтовно до кінця вересня можуть сформуватися нові умови: тобто вплив інфляції стане більшим, а кінцевий курс долара у 2024 році очікується на позначці 42,1 грн", — зазначив банкір.

Після літньої паузи деякі процеси підуть швидше. Є ймовірність, що у вересні вже будуть нові валютні коридори: 41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро, додав банкір.

"Однак фони формуватимуться досить повільно і поступово: за нашими оцінками це може зайняти певний час, і це не буде різко (думаю, що зміни на ринку відбуватимуться за аналогією квітня та травня). Іншими словами, на вересень може припасти новий пік основних" валютних змін цього року", — сказав Лісовий.

У період з 15 по 21 липня банкір зробив наступний прогноз курсу:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку становитимуть 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро, а готівковому ринку – 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/євро.

Залежно від валюти, середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі відхилення будуть у межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, середина липня нічим не запам’ятається: усі валютні зміни будуть цілком очікуваними та прогнозованими, а загальна картина" не зміниться: основні події на валютному ринку відбудуться вже в осінній період", — підсумував він.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 14 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,80 грн (купівля) та 41,25 (продаж). Готівковий курс — 41,06 (купівля) та 37,48 (продаж). У той же час, офіційний курс Національного банку України — 40,88.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні Нацбанк у середині липня послабив гривню. Офіційний курс зріс.