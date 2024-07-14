Перевалит за 42 грн? Украинцам рассказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее дни

Банкир озвучил прогноз по курсу доллара на 15-21 июля

В ближайшую неделю украинцам не стоит ожидать резких колебаний курса. Общая картина" не изменится, а основные события на валютном рынке произойдут уже в осенний период.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет РБК-Украина. По его словам, курс будет на уровне 40-41 грн/доллар.

"Конечно же, действие режима "управляемой гибкости" будет продолжаться, а это означает почти ежедневные, но незначительные валютные изменения без каких-либо внезапных курсовых скачков или падений", — сказал Лесовой.

Он также добавил, что по его мнению, летний период вполне соответствует понятию паузы. То есть не стоит ожидать, что в ближайшее время, несмотря на инфляционное давление, на рынке произойдет что-то экстраординарное.

"Ожидается, что уже со второй половины августа и ориентировочно до конца сентября могут сформироваться новые условия: то есть влияние инфляции станет больше, а конечный курс доллара в 2024 году ожидается на отметке 42,1 грн", — отметил банкир.

После летней паузы некоторые процессы пойдут быстрее. Есть вероятность, что в сентябре уже будут новые валютные коридоры: 41-42 грн/доллар и 44-47 грн/евро, добавил банкир.

"Однако фоны будут формироваться довольно медленно и постепенно: по нашим оценкам это может занять определенное время, и это не будет резко (думаю, что изменения на рынке будут происходить по аналогии апреля и мая). Другими словами, на сентябрь может прийтись новый пик основных валютных изменений в текущем году", — сказал Лесовой.

В период с 15 по 21 июля банкир сделал следующий прогноз по курсу:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро, а наличном рынке – 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/евро.

В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, середина июля ничем не запомнится: все валютные изменения будут вполне ожидаемыми и прогнозируемыми, а общая картина" не изменится: основные события на валютном рынке произойдут уже в осенний период", — подытожил он.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 14 июля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 40,80 грн (покупка) и 41,25 (продажа). Наличный курс — 41,06 (покупка) и 37,48 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 40,88

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле Нацбанк в середине июля ослабил гривну. Официальный курс вырос.