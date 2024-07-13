Курс долара скаче: що відбувається з валютою в обмінниках

Євро продовжує дорожчати

На цьому тижні українська гривня поступово знецінюється. Курс долара вже перевалив за позначку 41 гривня.

Євро та інші європейські валюти повільно підіймаються вгору. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 13 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,88 грн

Євро (EUR): 44,38 грн

Злотий (PLN): 10,43 грн

Канадський долар (CAD): 29,99 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,52 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,07 грн

Євро (EUR): 44,75 грн

Злотий (PLN): 10,41 грн

Канадський долар (CAD): 30,13 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,93 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,73 грн — продаж 41,25 грн

Євро (EUR): купівля 44,22 грн — продаж 44,94 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара піднявся на декілька копійок.

Купівля: 41,00 грн

Продаж: 41,14 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.