Курс долара скаче: що відбувається з валютою в обмінниках
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Євро продовжує дорожчати
На цьому тижні українська гривня поступово знецінюється. Курс долара вже перевалив за позначку 41 гривня.
Євро та інші європейські валюти повільно підіймаються вгору. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 13 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,88 грн
Євро (EUR): 44,38 грн
Злотий (PLN): 10,43 грн
Канадський долар (CAD): 29,99 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,52 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,07 грн
Євро (EUR): 44,75 грн
Злотий (PLN): 10,41 грн
Канадський долар (CAD): 30,13 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,93 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,73 грн — продаж 41,25 грн
Євро (EUR): купівля 44,22 грн — продаж 44,94 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара піднявся на декілька копійок.
Купівля: 41,00 грн
Продаж: 41,14 грн
Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.