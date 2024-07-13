Курс може змінитись? З’явився прогноз, скільки коштуватиме валюта в Україні

На коливання валюти може вплинути один фактор

Цього тижня долар гривня знецінилася, а євро та інші європейські валюти повільно піднімаються. Офіційний курс долара практично досяг позначки 41 гривню.

"Телеграф" розповідає, яким буде курс валют на вихідні у НБУ та обмінниках.

На суботу, 13 липня, НБУ встановив офіційний курс валют таким чином:

Долар США (USD): 40,88 грн

Євро (EUR): 44,38 грн

Злотий (PLN): 10,43 грн

Канадський долар (CAD): 29,99 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,52 грн

Ціна в обмінниках

Сьогодні середній курс між середнім продажем та купівлею валют на готівковому ринку України складає:

Долар США (USD): 41,07 грн

Євро (EUR): 44,75 грн

Злотий (PLN): 10,41 грн

Канадський долар (CAD): 30,13 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,93 грн

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що загалом курс долара у більшості обмінників та відділень банків на вихідних буде в межах коридору: прийом від 40,60 до 40,95 гривень та продаж від 41,00 до 41,35 грн. А курс євровалюти фінансисти 13-14 липня виставлять у межах: прийом від 43,90 до 44,45 грн та продаж від 44,70 до 45,15 грн.

"В цю суботу та неділю власники обмінників продовжать працювати у форматі "з обороту". Але з постійною оглядкою на офіційну інформацію та на чутки про реструктуризацію зовнішніх боргів України. Причому як позитивні, так і, можливо, негативні новини з переговорів призведуть до розширення спреду" між купівлею та продажем валюти на нашому готівковому ринку, оскільки валютні ризики для власників обмінників зростуть", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких показників досягне долар у другому півріччі 2024 року. Також ми писали, коли курс долара складатиме понад 46 гривень.