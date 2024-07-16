Курс буде рости: наскільки здорожчає долар цього тижня

Імпортери прискорюють процес закупівлі валюти

На валютному ринку продовжуються коливання курсу долара, адже він прагне перетнути позначку 41 гривню. Протягом цього тижня показники перебуватимуть в межах 40,8-41,3 гривні.

У період 16-21 липня 2024 року очікується підвищена волатильність (коливання курсу). Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько для 24 Каналу.

За її словами, курс безготівкового долара може сягнути 41 гривні, що, своєю чергою спонукає імпортерів прискорити закупівлю валюти. Водночас експортери вирішили почекати.

"Але на готівковому ринку наразі немає потенціалу для суттєвого зростання курсу долара", — резюмує вона.

Тому, курс долара протягом цього тижня перебуватиме в межах 40,8-41,3 гривні.

Курс долара в Україні станом на 16 липня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 16 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,90 грн (купівля) та 41,35 (продаж). Готівковий курс — 41,30 (купівля) та 41,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,01 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в київських обмінниках наближається до нових показників.