Курс будет расти: насколько подорожает доллар на этой неделе

Импортеры ускоряют процесс закупки валюты

На валютном рынке продолжаются колебания курса доллара, ведь он стремится пересечь отметку в 41 гривну. В течение этой недели показатели будут находиться в пределах 40,8-41,3 гривны.

В период 16-21 июля 2024 ожидается повышенная волатильность (колебания курса). Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько для 24 канала.

По ее словам, курс безналичного доллара может достичь 41 гривны, что в свою очередь побуждает импортеров ускорить закупку валюты. В то же время экспортеры решили подождать.

"Но на наличном рынке пока нет потенциала для существенного роста курса доллара", — резюмирует она.

Поэтому курс доллара в течение этой недели будет находиться в пределах 40,8-41,3 гривны.

Курс доллара в Украине на 16 июля

По данным портала "Минфин", во вторник, 16 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,90 грн (покупка) и 41,35 (продажа). Наличный курс — 41,30 (покупка) и 41,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,01 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара в киевских обменниках приближается к новым показателям.