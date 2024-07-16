Курс долара наближається до рекордних показників: що відбувається на готівковому ринку
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Українська гривня продовжує знецінюватися
Курс долара поступово наближається до позначки 42 гривні. За добу заокеанська валюта в обмінниках подорожчала на два десятки копійок.
Євро теж різко піднявся. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 16 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,01 грн
Євро (EUR): 44,72 грн
Злотий (PLN): 10,51 грн
Канадський долар (CAD): 30,06 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,84 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,34 грн
Євро (EUR): 45,12 грн
Злотий (PLN): 10,41 грн
Канадський долар (CAD): 30,20 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,17 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,83 грн — продаж 41,35 грн
Євро (EUR): купівля 44,42 грн — продаж 45,11 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара піднявся на 20 копійок.
Купівля: 41,26 грн
Продаж: 41,43 грн
Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.