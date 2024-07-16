Курс долара наближається до рекордних показників: що відбувається на готівковому ринку

Українська гривня продовжує знецінюватися

Курс долара поступово наближається до позначки 42 гривні. За добу заокеанська валюта в обмінниках подорожчала на два десятки копійок.

Євро теж різко піднявся. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 16 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,01 грн

Євро (EUR): 44,72 грн

Злотий (PLN): 10,51 грн

Канадський долар (CAD): 30,06 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,84 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,34 грн

Євро (EUR): 45,12 грн

Злотий (PLN): 10,41 грн

Канадський долар (CAD): 30,20 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,17 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,83 грн — продаж 41,35 грн

Євро (EUR): купівля 44,42 грн — продаж 45,11 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара піднявся на 20 копійок.

Купівля: 41,26 грн

Продаж: 41,43 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.