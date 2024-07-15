"Підстав для паніки нема": чи буде дорожчати долар на цьому тижні

Що буде з гривнею в ці дні

На українському ринку продовжує рости курс долара і Національний банк України намагається контролювати ситуацію. За прогнозом експерта, на цьому тижні показники готівкової валюти наблизяться до 41,6-41,8 гривні.

Середній курс баксу за рік в нашій країні в поточному році має складати 40,7 гривні. Якщо у першій половині 2024 року він був нижчий цього показника, то є ймовірність, що у другій половині валюта помітно здорожчає, як повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

"На поточному тижні можливо очікувати подальшого зростання як офіційного курсу понад 41 грн/долар, так і міжбанківського. А готівковий курс поступово наближатиметься до 41,6-41,8 грн/долар у продажу. Однак підстав для паніки нема, гривня не обвалиться, Нацбанк контролює ситуацію", — пояснює експерт.

Курс долара в Україні станом на 15 липня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 15 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,76 грн (купівля) та 41,25 (продаж). Готівковий курс — 41,05 (купівля) та 41,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,04 грн.

У серпні 2024 курс долара в Україні може різко змінитись, як прогнозує начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий для "Телеграфу".