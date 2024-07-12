Гривня падатиме поступово: прогноз банкірів не тішить

На ринку буде сформовано нові валютні коридори

Зростання курсу долара на другому тижні липня призупинилося і завмерло на рівні близько 41 гривні. Тим самим ситуація на валютному ринку поки що стабілізувалася, але вже в серпні ситуація може серйозно змінитися.

Такий прогноз "Телеграфу" надав начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. За його словами, інфляція поступово тисне на курс, але ефект поки що накопичується, а основні валютні зміни слід уже очікувати приблизно з другої половини серпня.

Як вважає експерт, навряд чи варто чекати на щось різке і неконтрольоване: завдяки режиму "керованої гнучкості" регулятор зможе уникнути будь-яких ажіотажних процесів, продаючи валюту для зниження попиту. Крім того, інфляційні темпи не вибиватимуться за озвучені прогнози — а це 5-6% у другому півріччі (загалом у 2024 році інфляція очікується на рівні 8,2%).

Водночас може повторитись ситуація квітня-травня, коли девальвація гривні сумарно склала 4%, що може повторитися у вересні-жовтні.

"Оскільки до кінця року очікуваний курс долара може становити 42,1 грн, можна припустити, що саме з другої половини серпня і до кінця вересня на ринку будуть сформовані нові валютні коридори, які збігатимуться з економічним прогнозом: 41–42 грн/$ і 44–47 грн/€. Але як це й спостерігалося у квітні-травні, зростання курсів валют не відбудеться раптово, просто щодня курс додаватиме кілька десятків копійок", — підкреслив Лісовий.

Щодо періоду з 15 по 21 липня, то, за словами експерта, готівковий долар навряд чи перевищить показник 41,2 гривні, а різниця купівлі-продажу валюти може становити до 50 копійок. Загалом, як прогнозують експерти, у липні варто очікувати помірного здешевлення гривні по відношенню до долара приблизно до рівня 41,25 грн.

Нагадаємо, заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса спрогнозував, яких показників досягне долар у другому півріччі 2024 року.