До 5 тис дол на бізнес: підприємці яких областей отримають грант і за яких обставин

Для участі у програмі треба заповнити онлайн-форму

Підприємці в Україні продовжують отримувати виплати з метою підтримки бізнесу. Наразі Данська рада в справах біженців починає приймання заявок на грантову програму для підприємців у 4 областей.

На грант мають право підприємства та ФОПи, що постраждали внаслідок війни та реалізують чи виробляють товари або надають послуги для покриття базових потреб населення. Про це повідомила організація на сторінці у Facebook.

Її отримають підприємці та підприємства, які розташували свій бізнес в Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Пріоритетними категоріями для надання виплати є ФОПи та підприємства, які постраждали від війни та реалізують/виробляють товари або надають послуги для покриття базових потреб населення.

Грант може бути використаний для покриття різних витрат, зокрема:

придбання обладнання;

оплата оренди приміщення;

оплата лізингу обладнання;

інші актуальні потреби бізнесу.

Сума підтримки становить 5 тисяч американських доларів. Також в програму входять до 5 годин бізнес-консультації (бухгалтерський облік, маркетинг, юридична допомога тощо).

Аби отримати гроші, заявник повинен:

Заповнити анкету, прикріпивши бізнес-план у довільній формі. Працевлаштувати мінімум на 6 місяців принаймні одну особу, яка постраждала від війни. У встановлені терміни надати звіт про те, як отримані кошти були використані на цілі, визначені програмою.

Грант можна витратити на покриття придбання обладнання, оплати оренди приміщення чи лізингу обладнання, чи на інші актуальні потреби бізнесу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні України здійснять виплату гранту на бізнес в розмірі від 50 до 500 тисяч гривень.