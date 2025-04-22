Ватикан назвав дату похорону Папи Франциска

Вірні зможуть попрощатися з ним у базиліці Святого Петра від середи

Похорон Папи Франциска, який помер у понеділок, відбудеться у суботу, 26 квітня. Початок церемонії о 10:00.

Про це повідомили у Ватикані. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів. Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труну з тілом понтифіка перевезуть у Папську базиліку Santa Maria Maggiore для поховання.

Вірні зможуть попрощатися з Папою від 22 квітня. Фото vaticannews.va

Вже від 22 квітня вірні можуть попрощатися з Папою у базиліці Святого Петра. Туди труну з тілом Франциска перенесуть з каплиці "Дому святої Марти".

Похорон Папи Франциска — що відомо

Як відомо, стан Папи погіршився ще у лютому. Тоді він дав розпорядження щодо свого майбутнього похорону.

Франциск попросив організувати спрощений похорон, що порушує кілька давніх традицій. Також глава Католицької Церкви заявив, що не хоче бути похованим разом зі своїми попередниками у Соборі Святого Петра.

Зазвичай понтифіків ховають у Ватиканських гротах. Зараз там спочиває близько 100 пап, серед яких — Бенедикт XVI, попередник Франциска, який помер у 2022 році. Водночас Папа забажав бути похованим у базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі. Це один із улюблених храмів Франциска, де зберігається ікона Діви Марії, яка захищає Рим.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський, ймовірно поїде на прощання з Франциском до Ватикану. Також його відвідає глава США Дональд Трамп, а отже політики можуть зустрітися.