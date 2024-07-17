Украинский бизнес может получить компенсацию: кому ее выплатят и при каких условиях
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Подать заявление можно электронно
Фермеры в Украине могут получить 80% компенсации, если на их сельскохозяйственных землях будет происходить разминирование. Прием заявок уже начат.
На нее имеют право фермеры, имеющие собственную землю или арендуемый участок. На программу в бюджете государства выделено 3 миллиарда гривен, как говорится на правительственном портале.
"Участие в программе могут принимать фермеры, земли которых расположены на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования подтверждена загрязненность или вероятная загрязненность взрывоопасными предметами", — говорится в сообщении.
Однако кроме этого условия земельный участок (хозяйство) не должен иметь налогового долга, не быть банкротом, не принадлежать гражданам государства-агрессора и не находиться в санкционном списке.
Подать заявление фермеры могут онлайн.
К заявлению им необходимо добавить следующие документы:
Эти бумажки должны быть заверены электронной цифровой подписью:
- копии договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;
- копии актов предоставленных услуг, подтверждающих проведение разминирования;
- копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.
В то же время на компенсацию могут рассчитывать лица, чьи земли были разминированы с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года. Для этого нужно заполнить и подать Заявку на получение компенсации по e-mail: [email protected].
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинским бизнесам выплатят по 5 тысяч долларов.