У Запоріжжі пожежа після вибуху: є постраждалі

Усіх просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження

Вранці 22 квітня у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги у місті. В результаті в одному з районів почалася пожежа. Бригади медиків прямують на місце. Попередньо є постраждалі.

Інформація про це з’явилась у моніторингових Telegram-каналах, а також у місцевих пабліках. До цього наголошувалося, що над містом зафіксовано розвідувальний дрон супротивника.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров за кілька хвилин до вибуху повідомляв про роботу ППО, а також про загрозу атаки ударних безпілотників містом.

Також він говорив про загрозу КАБів.

"Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по Запорізькій області та м. Запоріжжя", — пише Федоров.

В ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному з районів Запоріжжя виникла пожежа. Подробиці події встановлюються.

Бригади медиків прямують на місце. Попередньо є постраждалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 21 квітня було завершено так зване "Великоднє перемир’я" і російська армія влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Відомо, що росіяни запустили за напрямом України ударні безпілотники одночасно з кількох сторін.