У Києві здають розкішну квартиру майже за 100 тисяч на місяць: як вона виглядає

Загальна площа квартири — 207 квадратних метрів

У самому центрі Києва здають розкішну трирівневу та чотирикімнатну квартиру. Однак вартість оренди цього елітного житла коштуватиме більш ніж три середні зарплати по столиці.

Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті купівлі-продажу. Автор зазначив, що квартира розташована в будинку на перехресті Ярославів Вал та Рейтарська 16/31. Загальна площа квартири – 207 квадратних метрів. Площа кухні – 13 квадратних метрів.

Вартість оренди на місяць – 90 тисяч гривень.

Планування:

1 поверх — велика кухня-вітальня з балконом, кухня з окремим балконом, гостьовий з/в, камін;

2 поверх — 3 окремі спальні (2 повністю мебльовані), камін, 2 з/в;

3- мансардний поверх 60м2 (можливо як окрема кімната, так і тренажерний зал), з/в.

Орендодавець наголосив на деяких плюсах оренди саме цієї квартири:

У будинку є ліфт;

Світло не вимикається;

Дуже низькі комунальні платежі;

Розглянемо орендарів із тваринами та дітьми;

Є укриття.

Додамо, що середня зарплата по Києву, за даними сайту Work.Ua, становить 27 500 гривень.

Таким чином виходить, що оренда квартири вартістю 90 тисяч — це 3,2 середні зарплати за Києвом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку квартиру в Києві можна купити, якщо працювати 15 років і на всьому заощаджувати.