У Ватикані показали перші фото покійного Папи Римського Франциска

Папу Римського поховають у суботу, 26 квітня

Ватикан оприлюднив перші фотографії покійного Папи Франциска, який спочиває у простій відкритій труні. На знімках видно, що тіло понтифіка оточують швейцарські гвардійці та представники вищого духовенства.

Згідно з повідомленням кардинала Кевіна Фаррелла, Папа Франциск відійшов у вічність у Світлий понеділок, 21 квітня, о 7:35 ранку. "Все життя було присвячене служінню Господу і Його Церкві", — зазначив кардинал.

На опублікованому фото Папа Франциск лежить у відкритій труні, одягнений у червону мантію з папською митрою на голові та човном у руці. Знімок було зроблено у каплиці Casa Santa Marta – прибудові до Собору Святого Петра у Ватикані, яка служила резиденцією понтифіка.

Папі Франциску було 88 років. Протягом наступних трьох днів тіло понтифіка буде виставлене для прощання у соборі Святого Петра, щоб вірні могли віддати шану.

Похоронна церемонія відбудеться не у соборі, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре, як заповів сам Франциск два роки тому. Ця базиліка є однією з найважливіших римських церков, у якій зберігається стародавня ікона Богоматері. Саме перед цією іконою Папа Франциск молився до та після всіх своїх закордонних поїздок.

На прощання з понтифіком до Риму прибудуть світові лідери, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Також очікується прибуття спеціальних рейсів з Аргентини – батьківщини Папи Франциска. Похорон Папи Римського відбудеться у суботу, 26 квітня.

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