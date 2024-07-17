У влади немає таких планів? Чи підвищать заробітну плату військовим у липні

Збільшення виплати стане мотивацією для бійців

Українські військові мають право на щомісячне грошове забезпечення. Воно складається з 3 видів нарахувань. Чи збільшиться його розмір у липні?

Після провалу мобілізації в Україні було розроблено законопроєкт про її посилення 18 травня. Як повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський (фракція "Слуга народу"), передає Апостроф, хоча він і був прийнятий, однак документ не розв'язав головну проблему — маленькі суми грошового забезпечення для бійців, аби стимулювати їх.

За його словами, наразі він не має інформації щодо того, чи піднімуть заробітну плату для військових. Однак воно постійно обговорюється і він вважає, що людей потрібно мотивувати гарною зарплатою.

Здебський зауважує, що на стороні ворога для бійців виплачують досить гідні нарахування.

"Ми все це бачимо, і для мотивації нам потрібно знаходити більше грошей, щоб була гідна заробітна плата, особливо для тих, хто на "нулі". Питання це порушувалося, але поки що результату ми не бачимо", — підсумував Юрій Здебський.

Тому, як резюмує він, у виконавчій владі наразі не думають про розв'язання цього питання.

Крім того, член парламентського комітету з питань бюджету Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), також підтвердив, що заробітну плату військовим поки не збираються підвищувати.

"І навіть те, що було прийнято, наприклад, 70 тисяч, — дуже погано виплачують ці кошти, багато на це нарікань. Виплати за перший контракт досі не запустили. На жаль, по цьому напряму повний провал. Це, безумовно, мало б стати пріоритетом, але, схоже, для нашої влади це не пріоритет", — каже він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати 13 зарплату в липні 2024 року.