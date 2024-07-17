У власти нет таких планов? Повысят ли заработную плату военным в июле

Увеличение выплаты станет мотивацией для бойцов

Украинские военные имеют право на ежемесячное денежное обеспечение. Оно состоит из 3 видов начислений. Увеличится ли его размер в июле?

После провала мобилизации в Украине был разработан законопроект об ее усилении 18 мая. Как сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский (фракция "Слуга народа"), передает Апостроф, хотя он и был принят, однако документ не решил главную проблему — маленькие суммы денежного обеспечения для бойцов, чтобы стимулировать их.

По его словам, пока у него нет информации о том, поднимут ли заработную плату для военных. Однако оно постоянно обсуждается и он считает, что людей нужно мотивировать хорошей зарплатой.

Здебский отмечает, что на стороне врага для бойцов выплачивают достаточно достойные начисления.

"Мы все это видим, и для мотивации нам нужно находить больше денег, чтобы была достойная заработная плата, особенно для тех, кто на "нули". Вопрос этот поднимался, но пока результата мы не видим", — подытожил Юрий Здебский.

Поэтому, как резюмирует он, в исполнительной власти пока не думают о решении этого вопроса.

Кроме того, член парламентского комитета по вопросам бюджета Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") также подтвердил, что заработную плату военным пока не собираются повышать.

И даже то, что было принято, например, 70 тысяч, — очень плохо выплачивают эти средства, много на это нареканий. Выплаты за первый контракт до сих пор не запустили. К сожалению, по этому направлению полный провал. Это, безусловно, должно стать приоритетом, но, похоже, для нашей власти это не приоритет», – говорит он.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что военные могут получить 13 зарплату в июле 2024 года.