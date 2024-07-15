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Виплата грошового забезпечення для сім'ї військового: чи зміняться умови нарахування у липні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військові
Військові. Фото Генштаб ЗСУ

Нарахування здійснюватиметься до певного моменту

Родини військових за певних обставин розраховують на виплати. Зокрема вони можуть отримувати щомісячне грошове забезпечення бійця, якщо той захоплений у полон або безвісно відсутній.

Однак нарахування здійснюватиметься до певного моменту. Пояснення можна знайти у порядку "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх".

Згідно з пунктом 6 цього документу, сім'я щомісяця отримуватиме грошове забезпечення бійця на підставі наказу командира, начальника чи керівників військових частин за мови, якщо серед членів є:

  • військовослужбовці, захоплені у полон або є заручниками, інтернованих у нейтральні держави, – до дня їх звільнення включно;
  • військовослужбовці, що безвісно відсутні, – до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Нарахування має виплачуватись їх родинам до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, їх інтернування або звільнення, або визнання їх в установленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими.

У постанові зазначається, що в усіх випадках виплата здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (установи, організації).

У липні 2024 року сім'ї військових за певних обставин отримають значну суму виплати, як раніше писав "Телеграф".

Теги:
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