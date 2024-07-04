Грошове забезпечення у військових: які виплати входять до нього у липні 2024
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Це передбачено законодавством
Військові мають право на грошове забезпечення кожного місяця, яке складається зі головних, додаткових та одноразових виплат. Чи зміниться його складова з липня 2024 року?
Основна сума заробітної плати складається зі трьох складових. Про це йдеться в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанові Кабінету Міністрів "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
Основні види виплати
- Посадовий оклад: базова частина зарплати, яка залежить від посади військового.
- Оклад за військовим званням: виплати, які визначаються відповідно до рангу та кваліфікації.
- Надбавка за вислугу років: додаткова виплата за тривалість служби.
Додаткові нарахування:
- Підвищення посадового окладу: за досягнення у службі або проходження спеціальних курсів.
- Надбавки за умови служби: за роботу в складних умовах чи зонах бойових дій.
- Доплати за виконання завдань з оборони: виплати за особливі військові завдання.
- Винагорода за кібербезпеку: для тих, хто займається кіберзахистом.
- Премії та одноразові винагороди: за високі досягнення та особливі заслуги.
Одноразові допомоги:
- Допомога при укладанні контракту: до 30 280 грн залежно від військового звання.
- Грошове забезпечення під час лікування: збереження посадового окладу при лікуванні через захворювання або поранення.
Крім того, військовим передбачено:
- 30 000 грн: за виконання бойових завдань поза зонами бойових дій.
- 50 000 грн: для тих, хто відповідає за управління військами.
- 100 000 грн: для безпосередніх учасників бойових дій, зокрема за знищення ворожої техніки або порятунок власної під обстрілами.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є суми виплат за підписання першого контракту у ЗСУ.