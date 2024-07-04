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Грошове забезпечення у військових: які виплати входять до нього у липні 2024

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військові Новина оновлена 04 липня 2024, 13:52
Військові. Фото Генштаб ЗСУ

Це передбачено законодавством

Військові мають право на грошове забезпечення кожного місяця, яке складається зі головних, додаткових та одноразових виплат. Чи зміниться його складова з липня 2024 року?

Основна сума заробітної плати складається зі трьох складових. Про це йдеться в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанові Кабінету Міністрів "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

Основні види виплати

  • Посадовий оклад: базова частина зарплати, яка залежить від посади військового.
  • Оклад за військовим званням: виплати, які визначаються відповідно до рангу та кваліфікації.
  • Надбавка за вислугу років: додаткова виплата за тривалість служби.

Додаткові нарахування:

  • Підвищення посадового окладу: за досягнення у службі або проходження спеціальних курсів.
  • Надбавки за умови служби: за роботу в складних умовах чи зонах бойових дій.
  • Доплати за виконання завдань з оборони: виплати за особливі військові завдання.
  • Винагорода за кібербезпеку: для тих, хто займається кіберзахистом.
  • Премії та одноразові винагороди: за високі досягнення та особливі заслуги.

Одноразові допомоги:

  • Допомога при укладанні контракту: до 30 280 грн залежно від військового звання.
  • Грошове забезпечення під час лікування: збереження посадового окладу при лікуванні через захворювання або поранення.

Крім того, військовим передбачено:

  • 30 000 грн: за виконання бойових завдань поза зонами бойових дій.
  • 50 000 грн: для тих, хто відповідає за управління військами.
  • 100 000 грн: для безпосередніх учасників бойових дій, зокрема за знищення ворожої техніки або порятунок власної під обстрілами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є суми виплат за підписання першого контракту у ЗСУ.

Теги:
#Виплати #Грошове забезпечення #Виплати військовим