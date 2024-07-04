Грошове забезпечення у військових: які виплати входять до нього у липні 2024

Це передбачено законодавством

Військові мають право на грошове забезпечення кожного місяця, яке складається зі головних, додаткових та одноразових виплат. Чи зміниться його складова з липня 2024 року?

Основна сума заробітної плати складається зі трьох складових. Про це йдеться в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанові Кабінету Міністрів "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

Основні види виплати

Посадовий оклад : базова частина зарплати, яка залежить від посади військового.

: базова частина зарплати, яка залежить від посади військового. Оклад за військовим званням : виплати, які визначаються відповідно до рангу та кваліфікації.

: виплати, які визначаються відповідно до рангу та кваліфікації. Надбавка за вислугу років: додаткова виплата за тривалість служби.

Додаткові нарахування:

Підвищення посадового окладу : за досягнення у службі або проходження спеціальних курсів.

: за досягнення у службі або проходження спеціальних курсів. Надбавки за умови служби : за роботу в складних умовах чи зонах бойових дій.

: за роботу в складних умовах чи зонах бойових дій. Доплати за виконання завдань з оборон и: виплати за особливі військові завдання.

и: виплати за особливі військові завдання. Винагорода за кібербезпеку : для тих, хто займається кіберзахистом.

: для тих, хто займається кіберзахистом. Премії та одноразові винагороди: за високі досягнення та особливі заслуги.

Одноразові допомоги:

Допомога при укладанні контракту : до 30 280 грн залежно від військового звання.

: до 30 280 грн залежно від військового звання. Грошове забезпечення під час лікування: збереження посадового окладу при лікуванні через захворювання або поранення.

Крім того, військовим передбачено:

30 000 грн: за виконання бойових завдань поза зонами бойових дій.

50 000 грн: для тих, хто відповідає за управління військами.

100 000 грн: для безпосередніх учасників бойових дій, зокрема за знищення ворожої техніки або порятунок власної під обстрілами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є суми виплат за підписання першого контракту у ЗСУ.