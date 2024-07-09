Як військовим отримати одноразову виплату за звання у липні: потрібно декілька документів
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З цього місяця їх нараховує Пенсійний фонд
Військові або члени їх сімей, які мають звання Героя України, мають право на одноразову грошову допомогу, яку з 1 липня призначає і виплачує Пенсійний фонд.
Згідно з постановою "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах", раніше така виплата належала до компетенції органів соціального захисту населення. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Право на одноразову грошову винагороду мають:
- особи, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота зірка;
- члени сім'ї особи, якій посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка;
- члени сім'ї особи, якій присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка та за життя винагорода не була виплачена.
Таке нарахування також може здійснитись для дружини/чоловіка, дітей, батьків.
Сума одноразової виплати складає 50-кратний розмір прожиткового мінімуму, який установлений для працездатних осіб на 1 січня 2024 року.
Куди звертатися за виплатою та які документи потрібні
Заявнику треба звернутись до ПФУ особисто, через портал електронний послуг чи за допомогою використання засобів поштового-електронного зв'язку.
Перелік копії документів, які подаються разом із заявою про виплату:
- документа про присвоєння звання Герой України із врученням ордена Золота Зірка;
- паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та відомостей про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
- паспорта громадянина України повнолітньої особи та ідентифікаційного коду;
- свідоцтва про смерть Героя України;
- документа про присвоєння звання Герой України із врученням (удостоєнням) ордена Золота Зірка;
- свідоцтва про шлюб — для виплати грошової винагороди дружині (чоловікові);
- свідоцтва про народження дитини, паспорта громадянина України (у разі наявності) — для виплати грошової винагороди дитині;
- рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) — для виплати грошової винагороди дитині Героя України,
- свідоцтва про народження Героя України — для виплати грошової винагороди батькам загиблого (померлого).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які премії отримають військові у липні.