Військові можуть отримати 13 зарплату в липні: названі умови

Сума для кожного бійця буде індивідуальною

Щороку військові в Україні мають право на оздоровчі, які надають їм у разі виходу на відпустку або без неї. Розмір такої виплати — грошове забезпечення бійця.

Вони можуть здійснитись протягом будь-якого періоду часу, навіть у липні 2024. Виплата нараховується на карту військового, як пояснила авторка юридичного блогу в інстаграм Анастасія Володєнкова в ефірі програми "Хвилюватися немає причин" на Армія FМ.

Це нарахування може надаватись під час відпустки, або без виходу на відпочинок.

Для оформлення оздоровчих, військовий має написати рапорт у зручний для себе час і надати своєму командиру. Після цього чекати на переказ грошей.

"Питання з термінами не врегульоване. Фактично це залежить від того, коли Департамент фінансів перерахує кошти в частину. Але зазвичай оздоровчих не доводиться дуже довго чекати, це не матеріальна допомога, яку виплачують наприкінці року", — пояснює Володєнкова.

Ці кошти мають надходити на карту банку, за допомогою якої військовий отримає грошове забезпечення. Вона зазначає, що це нарахування є окремою виплатою.

"Держава має виплатити оздоровчі не залежно від того, йде військовослужбовець у відпустку, чи ні", — додає вона.

Отже, раз у рік військовому точно мають нарахувати 13-грошове забезпечення, яке називається "оздоровчі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що входить до грошового забезпечення бійця у липні 2024 року.