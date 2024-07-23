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Курс сягне 42 гривень? Чого очікувати від долара на цьому тижні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото 24 канал

Експерт прогнозує майже "спокійний" період

Протягом цього тижня курс долара на валютному ринку може вирости до нової позначки 42 гривень. Однак деякі експерти прогнозують, що у цей період варто чекати на зміцнення гривні в усіх сегментах.

У понеділок, 22 червня, вранці на валютному ринку України спостерігалось зниження курсу в коридор 41,3-41,4 гривні. Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал.

За її словами, на цьому тижні очікується зміцнення гривні, і на це є декілька факторів:

  • прискорення продажів валюти експортерами, які поспішатимуть отримати гривню в обмін на валютний виторг за якомога вищим курсом;
  • пригнічений попит з боку імпортерів, що були дуже активними протягом минулого тижня.

"Волатильності ринку цього тижня може додати засідання комітету з монетарної політики НБУ та оголошення рішення про перегляд облікової ставки. НБУ давав сигнали ринку, що готовий опустити облікову ставку ще на 0,5% у липні. Проте зростання курсу, що робить менш привабливими гривневі заощадження для населення, може стати приводом відкласти зниження ставки. В такому разі гривня отримає невеличку психологічну підтримку", — каже вона.

Резюмуючи, Золотько прогнозує, що на цьому тижні готівковий курс американської валюти перебуватиме в межах 41,3-42 гривні.

Курс долара в Україні станом на 23 липня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 23 липня, середній курс долара в українських банках становить 41,30 грн (купівля) та 41,82 (продаж). Готівковий курс — 41,72 (купівля) та 41,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,33 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що гривня продовжує знецінюватись. Експерт дав прогноз щодо курсу долара на тиждень.

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