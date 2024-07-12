Очікується падіння курсу: яких показників сягне долар у другому півріччі 2024 року

Це негативно відобразиться на підприємствах та підприємцях

Протягом другого півріччя цього року курс долара, ймовірно, сягне 42 гривні. Помірне знецінення гривні призведе до негативних наслідків для бізнесу.

Однак в країні варто чекати на негативну тенденцію курсу. Таким прогнозом поділився заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса для РБК-Україна.

За його словами, у другій половині 2024 року курс долара перебуватиме в межах 41-42 гривні. Але Фурса додає, що економіка України потребує зниження показників, яке буде контрольоване.

Він заспокоює і каже, що наразі триває помірна девальвація гривні, тому різкого росту цін не передбачається.

"Але девальвація підвищить витрати бізнесів на імпортовані товари та сировину, що призведе до зростання цін на кінцеву продукцію і послуги, а також зменшить прибутковість компаній, орієнтованих на внутрішній ринок", — резюмував заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital.

Курс долара в Україні станом на 12 липня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 12 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,70 грн (купівля) та 41,15 (продаж). Готівковий курс — 41,03 (купівля) та 41,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,88 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні прогнозується долар по 46 гривень.