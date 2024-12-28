Наскільки більшим має бути темп постачання зброї, щоб збити наступ РФ (відео)

Важлива кожна хвилина

Для того, щоб збити темп російських штурмів, партнери України повинні постачати нам озброєння настільки швидко, що такого в сучасній військовій логістиці ще не було. Головне — що вся обіцяна допомога вже підготовлена і лише чекає на "зелений свисток".

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" заявив військовий експерт Сергій Братчук. За його словами, головне в цьому питанні — це боєприпаси, артилерійські системи та HIMARS.

При цьому Братчук підкреслив, що на сьогоднішній день ВСУ має достатню кількість снарядів. Однак навіть їх слід заощаджувати, оскільки постріли мають бути точними.

"Ударів хочеться точних. І тому просто витрачати снаряди, щоб "шмальнути" — так ніхто не робимо. І сказати, що у нас на сьогоднішній день немає цих снарядів я не можу", — наголосив експерт.

Також Братчук наголосив, що вся військова допомога Україні має бути комплексною. Наприклад, якщо поставляється танк, він має бути з БК. В іншому випадку це не має жодного сенсу.

"Дуже важливо, щоб ті, хто змінить адміністрацію Байдена розуміли, що і як необхідно робити. І складна ситуація на фронті виникла, зокрема, й тому, що союзники не виконували дані ними обіцянки", — резюмував експерт.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джозефа Байдена трохи більше, ніж за місяць до виходу з Білого дому, обрала іншу стратегію постачання озброєння Україні. Наразі постачання максимально прискорено з метою надати Україні більше сил до 20 січня 2025 року.

Зусилля Білого дому мають різкий контраст із політикою, яку сповідує майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа. В оточенні Трампа надто багато персон, які негативно ставляться до України, а сам Трамп нещодавно розкритикував дозвіл на удари американським озброєнням російською територією, навівши сміховинні аргументи.

Зазначимо, що США в ніч з 12 на 13 грудня офіційно оголосили про надання Україні нового вже 72-го пакету військової допомоги на загальну суму 500 млн доларів. До його складу увійдуть снаряди для артилерії, боєприпаси для HIMARS, а також велика партія засобів захисту від зброї масового знищення

Нагадаємо, перед тим, як залишити пост президента США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.