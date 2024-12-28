Під загрозою опинилися кілька міст

Росія відпрацьовує сценарії нападу на Фінляндію та інші країни Східного флангу НАТО. Тим самим вона нібито прагнутиме створення "буферної зони".

Про це повідомляє Iltalehti з посиланням на свої джерела в НАТО. Видання зазначає, що в цьому випадку Москва прагнутиме захоплення частини фінської території за межами Туркуського миру (він же Абоський мир) від 1743 року.

"Російські погляди на безпеку демонструють прагнення до стратегічної глибини та зусиль щодо створення єдиної буферної зони в Європі, на всьому протязі від Арктичного регіону через Балтійське та Чорне моря до Середземного моря", — йдеться у матеріалі.

У НАТО вважають, що удари росіян також будуть націлені на Гельсінкі, проте основним напрямом все ж таки будуть країни Балтії.

При цьому наголошується, що Володимир Путін відверто говорив, що його ідеалом є Російська імперія XVIII століття, а джерела видання кажуть, що ці слова треба розуміти буквально. Тому під загрозою окупації опиниться, зокрема, південний схід Фінляндії.

"НАТО важливо розуміти, що атака буде гібридною. Задіяні можуть бути як військові КНДР, так і бойовики з умовної Хезболли, підконтрольні Ірану, якщо Захід не зруйнує взаємини між РФ та іншими автократіями", — відреагував на публікацію голова Центру протидії дезінформації при РНБО. Коваленко.

У ході російсько-шведської війни 1741-1743 років основною метою імператриці Єлизавети було посадити на шведський престол родича Петра III. Оскільки шведи зрештою погодилися, Москва захопила лише невеликий "шматочок" Фінляндії, а не всю її територію, як вона погрожувала спочатку.

Результат Абоського миру

Сучасні фінські міста, які були під контролем Росії 1743 по 1812 роки

Як повідомлялося раніше, країни Балтії змінили підхід до захисту від можливого російського вторгнення. Якщо раніше вони планували пропустити їх на свою територію, а потім знищити у сприянні військам НАТО, то тепер приклад України показав, що це не найкращий варіант.