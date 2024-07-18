Гривня падатиме, але управляємо, – прогноз банкіра

Осінь для гривні може стати непростою

У середу, 17 липня, курс долара в Україні досяг нового історичного максимуму, за якого він досяг 41,2 грн. І це далеко не межа, американська валюта зростатиме і надалі, правда не хаотично, а під наглядом НБУ.

Таку думку висловив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. За його словами, головна стратегічна особливість ринку – режим "керованої гнучкості" – продовжить діяти, а це означатиме, що зміни будуть помірними та контрольованими.

За словами експерта, завершення липня на валютному ринку може збігтися із закінченням етапу відносного затишшя, перепочинку, адже інфляційний тиск не дає про себе забути, та й економічні прогнози передбачають прискорення інфляції до 5-6%. Наслідком цього може стати той факт, що з 22 по 28 липня курсові коридори долара трохи зрушать до 40,5-41,5 грн/$.

"При цьому глобальні курсові зміни можуть зайняти певний час, проте вже восени на ринку діятимуть нові "кордони" допустимих валютних коливань у 41-42 грн/$ та 44-47 грн/€", — прогнозує Тарас Лєсовий.

Водночас низка експертів вважають, що все-таки стрибкоподібного зростання курсу долара не буде.