У ГУР розповіли, чому МіГи з "Кинджалами" рідше злітають

Справа не тільки в ураженні літаків

Українська розвідка пояснила, чому останнім часом зменшилась кількість вильотів МіГ-31К, носіїв "Кинджалів". Без комплексної роботи українських служб не обійшлося.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в етері Новини.LIVE. За його словами, наразі РФ вимушена залучати додаткові ресурси на захист своєї авіації.

Він наголосив, що у зменшенні частости злетів МіГ велику роль зіграло не тільки ураження літаків, а й залучення росіянами додаткових засобів безпеки. А це вплинуло на кількість атак на Україну саме "Кинджалами".

"Так і має бути, вони повинні займатись якимись питаннями у межах своєї країни. Те, що там (на Росії — ред.) часто різноманітні планові "коври" — це виключно наслідок їхніх агресивних дій", — каже Юсов.

За його словами, Сили оборони України (СОУ) активно використовують різні засоби для ураження авіації та інших об’єктів на території РФ. І комплексна робота дає свої результати.

Нагадаємо, у ГУР назвали приблизну кількість "живої сили", яку Росія тримає на території України. Облік йде на понад пів мільйона солдат.

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