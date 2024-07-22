Влада закручує гайки: чи буде падати курс долара на цьому тижні

Експерт прогнозує негативний сценарій

Національна валюта України продовжує знецінюватись і така тенденція протримається надалі, але вже у пришвидшеному темпі. А здорожчання долара у липні — є лише початком масштабного росту курсу.

Як каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає ТСН, на спад вартості гривні нарешті наважилась влада України. А попереду можна очікувати на великий стрибок курсу долара, хоча в липні ми бачимо лише початок.

"Влада взяла курс на девальвацію гривні, та це лише одна із складових подальшого закручування гайок. Додатково у цьому році потрібно отримати "на війну" близько 500 млрд грн. Тому заплановано підвищення податків, зокрема військового збору від 1,5% до 5%, акцизів на пальне, спиртне, навіть на солодкі напої, збори на купівлю автомобілів тощо. Очікувана і емісія гривні. Якщо раніше була політика на утримання інфляції у межах 10%, то з другого півріччя ситуація, як бачимо, докорінно змінюється", — пояснює він.

Він додає, що регулятор більше не буде стримувати здорожчання американської валюти за допомогою значних продажів на міжбанку.

Резюмуючи, Охріменко додає, що на цьому тижні курс долара в Україні, ймовірно, сягне 42 гривень.

Курс долара в Україні станом на 22 липня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 22 липня, середній курс долара в українських банках становить 41,35 грн (купівля) та 41,90 (продаж). Готівковий курс — 41,85 (купівля) та 41,95 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,49 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких показників сягне курс долара протягом найближчих років в Україні.