Курс достигнет 42 гривен? Чего ожидать от доллара на этой неделе

Эксперт прогнозирует почти "спокойный" период

В течение этой недели курс доллара на валютном рынке может вырасти до новой отметки в 42 гривен. Однако некоторые эксперты прогнозируют, что в этот период стоит ожидать укрепления гривны во всех сегментах.

В понедельник, 22 июня, утром на валютном рынке Украины наблюдалось снижение курса в коридор 41,3-41,4 гривны. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.

По ее словам, на этой неделе ожидается укрепление гривны, и на это есть несколько факторов:

ускорение продаж валюты экспортерами, которые будут спешить получить гривну в обмен на валютную выручку по более высокому курсу;

подавленный спрос со стороны импортеров, которые были очень активны в течение прошлой недели.

"Волатильности рынку на этой неделе может добавить заседание комитета по монетарной политике НБУ и объявления решения о пересмотре учетной ставки. НБУ давал сигналы рынку, что готов опустить учетную ставку еще на 0,5% в июле. Однако рост курса, который делает менее привлекательными гривневые сбережения для населения, может стать поводом отложить снижение ставки. В таком случае гривна получит небольшую психологическую поддержку", — говорит она.

Резюмируя, Золотько прогнозирует, что на этой неделе наличный курс американской валюты будет находиться в пределах 41,3-42 гривны.

Курс доллара в Украине на 23 июля

По данным портала Минфин, во вторник, 23 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,30 грн (покупка) и 41,82 (продажа). Наличный курс — 41,72 (покупка) и 41,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,33 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что гривна продолжает обесцениваться. Эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.