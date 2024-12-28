Чи зможе Україна відстояти свою Незалежність за столом переговорів з РФ. Історик пояснив на прикладі

Ця держава втратила певну частину територій, але стала частиною СРСР

Питання територіальних поступок України і того, чи дійсно наша держава зможе вийти з війни переможцем хвилює суспільство і до сьогодні. Проте в історії є приклади держав, які не поступились навіть СРСР.

Про це розповів "Телеграфу" історик Сергій Махуна у матеріалі "Як територіальні поступки агресору призвели до остаточної втрати незалежності: історія Чехословацької кризи 1938—1939 років".

За його словами, історія знає приклад Чехословаччини, для якої капітуляція закінчилась фактичним розпадом держави, проте напротивагу цьому є Фінляндія. Держава, яка за населенням поступалася Радянському Союзу в 55 (!) разів, але гідно витримала Зимову війну 1939-1940 років. До речі, цю війну розв'язав її "миролюбний сусід", який напав. Тоді війну СРСР офіційно не оголосив, це була чергова операція.

"Попри вражаючу перевагу буквально у всьому, радянські війська лише через 3,5 місяця досягли успіху, здолавши нарешті "Лінію Маннергейма". Але жахливі втрати (які перевищували фінські мінімум у шість разів) і остаточно зіпсований імідж у світі змусили Йосипа Сталіна піти на підписання мирного договору", — каже історик.

За цим договором Фінляндія втратила 10% територій, вона мала свого безкомпромісного лідера Карла Густава Маннергейма. І їй вдалось зберегти незалежність і не стати "радянською" республікою.

Для довідки

З ранку 13 березня 1940 року був підписаний радянсько-фінський мирний договір. Однак на фронті не все стихло. Під Виборгом точилися бої, і, попри підписаний мир, фінська армія ще не збиралася припиняти опір.

У ніч на 13 березня війська 7-ї радянської армії розпочали генеральний штурм Виборга. Але коли радянському командуванню стало ясно, що легкого штурму міста не вийде, вони відкрили по місту ураганний артилерійський вогонь. Такого потужного обстрілу фіни не витримали та почали залишати місто. До 12-ї години руїни міста зайняла Червона армія.

Раніше "Телеграф" писав, як Україна захищала Європу. Історик вже розповів про Проскурівську операцію 1919 року.