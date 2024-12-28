Від "мінуй Чонгар" до "біжи з Бучі": що сказали б собі українці за два дні до вторгнення

У мережі оприлюднили сотні коментарів

Російське вторгнення в Україну кардинально змінило життя всіх українців. Тому багатьом хотілося б відправити собі якесь послання за часів до початку повномасштабної війни.

Пофантазувати на цю тему захотіла користувачка мережі Валерія Лінник. Вона запропонувала іншим людям передати свій меседж двома словами.

"Уявіть, що ви сидите з собою в одній кімнаті 22 лютого 2022 року і вам не можна говорити, що станеться. Ви можете сказати собі лише два слова. Що б ви сказали?", — написала вона.

Інші українці всього за день написали майже дві тисячі коментарів, залишивши красномовні повідомлення. Здебільшого вони були пов’язані з тим, щоб вивезти у безпечне місце родичів, дітей чи убезпечитися самому.

Однак знайшлися й інші, із закликом бути стійкими, запевненням, що все буде добре, і навіть настановою вчити тактичну медицину або замінувати Чонгар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" підбив підсумки року в контексті ситуації на фронті та розповідав про головні успіхи та невдачі України у 2024-му.