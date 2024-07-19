Гривня падає в ціні через одну причину: яких показників сягне курс долара в найближчі роки

Ця проблема буде частково вирішена за допомогою знецінення національної валюти нашої країни

Національний банк України продовжує знецінювати гривню, адже у нас великий масштаб торгового дефіциту. Тому до кінця поточного року на валютному ринку курс долара, ймовірно, сягне 42 гривні, а на 2025 рік очікується 45 гривень.

У регулятора достатньо резервів, аби втримати той курс, який він вважає оптимальним. Що відбувається з курсом та яким він буде на кінець року пояснив старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

"У нас режим керованої гнучкості валютного курсу. Тобто курс буде такий, як хоче Нацбанк. НБУ визначає курс не встановлюючи циферки на табло, а проводячи інтервенції на валютному ринку. Тобто продає стільки валюти, скільки вважає потрібним, щоб задовольнити "зайвий" попит на неї з боку населення та бізнесу", — зазначив експерт.

В Україні наразі є великий масштаб торгового дефіциту (в розмірі під 3 млрд дол на місяць), тому НБУ дає гривні падати в ціні. Така сума до повномасштабного вторгнення набиралась тільки за рік. Гайдан пояснює, що торговий дефіцит частково можна знизити за допомогою здешевшання гривні — наш експорт стає конкурентнішим, а імпорт буде дорожчим.

"Але тільки частково лікується, бо є великий "структурний" дефіцит, викликаний війною – руйнуванням промисловості, імпортом зброї та електроенергії замість експорту, і т. п. Саме цим НБУ обґрунтовує, чому зовсім відпускати курс не варто – бо ринок структурний дефіцит не виправить, а боляче буде всім", — підкреслює він.

Посилаючись на макроекономістів, він прогнозує, що на кінець цього року долар коштуватиме 42 гривні, а на 2025 рік — 45 гривень. Хоча, як він наголошує, експерти можуть помилятись, адже коли вони передбачали курс в 40,5 гривні у 2024 році ще не було масових обстрілів на енергосистему.

"Чи зможе НБУ "втримати" той курс, який вважає потрібним? Так, поки у нього достатньо резервів. Тобто поки дурних масштабів дефіцит у зовнішній торгівлі компенсується притоком допомоги від наших партнерів. Зараз резервів вистачає на 5 місяців імпорту, це гарний запас. Із притоком допомоги на найближчі 12 місяців серйозних проблем бути не повинно", — резюмує економіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні курс долара може сягнути 54 гривні.