Пара хижаків налякала всіх акул біля Південної Африки: вчені побоюються наслідків (фото, відео)

Навіть у лютого мисливця є свої страхи

Якщо у середньостатистичної людини запитати, хто головний хижак океану, він напевно згадає про великих білих акул. Завдяки фільму "Щелепи" ці риби не зовсім заслужено здобули погану репутацію на покоління вперед, але навіть у них є страхи.

Як пише ScienceAlert, дуже наочним прикладом стало практично повне зникнення білих акул біля узбережжя Південної Африки. Колись місцевий острів Даєр вважався "акулячою столицею" і приваблював багатьох любителів поспостерігати за цими хижаками, проте тепер вони там майже не зустрічаються. Це вже змусило вчених стурбуватися наслідками зміни цілої екосистеми.

Причиною виявилася зовсім не людська діяльність, як раніше вважалося, а пара косаток. Так, двоє морських ссавців, прозваних Правим і Лівим (через вигини плавників), змогли розлякати всіх акул ПАР.

Косатка

Правий та Лівий біля берегів Південної Африки

У 2022 році вчені спробували з'ясувати причини того, чому акули почали уникати улюблених місць та прикріпили до 14 з них GPS-маячки. Як виявилося, акули спливали якнайдалі при першому ж свідченні появи косаток і не поверталися тижнями, а то й місяцями.

Пізніше вони зафіксували факти нападу косаток на акул. Метою в цих випадках була печінка (у поодиноких випадках серце) цих великих риб.

При цьому, ми не маємо відповіді на питання, як саме косатки зрозуміли, що акуляча печінка це делікатес і коли саме вони почали на неї полювати. Крім того, питанням залишається і те, чому вони продовжують це робити.

Можливо, це якось пов’язано з дефіцитом їжі, оскільки біля берегів США інша зграя косаток придумала як полювати на китових акул.

Китова акула

"Косатки полюють на молодих великих білих акул, що може ще більше вплинути на і без того вразливу популяцію акул через їхнє повільне зростання і пізнє дозрівання", — кажуть вчені.

Біля узбережжя ПАР дефіцит традиційних хижаків вже почав зміщувати баланс в екосистемі, а в екологічну нішу, що відкрилася, просочилися бронзові акули. Цей вид зазвичай був здобиччю великих білих акул, але тепер їх їдять косатки.

Бронзова акула

Великі білі акули також стримували розміри популяції капських морських котиків, але тепер тюлені загрожують африканським пінгвінам.

"Екосистема може витримати лише певний тиск, а наслідки винищення акул косатками, ймовірно, будуть набагато масштабнішими", — кажуть вчені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені вивчають гренландську акулу. Це створення може жити 400 років і його ДНК може вплинути на розвиток людської медицини.