Замість поранення військовий отримав бойову травму: чи виплатять йому 100 тис грн у липні

Якщо кошти не здійснились на рахунок, військовослужбовець має право звернутись до Міноборони

Військові в Україні під час виконання службового обов'язку можуть отримати поранення та "бойову" травму. У цих випадках бійці мають право на додаткову винагороду до основної виплати в місячне грошове забезпечення.

Згідно з даними АрміяInform, у разі поранення військовим виплачується грошове забезпечення за останньою займаною посадою на весь період лікування. Однак нарахування не може продовжуватися понад рік.

Його здійснюватимуть в період перебування в лікувальних закладах та під час відпустки для лікування. Однак в останньому випадку боєць не пізніше за 4 місяці після початку лікування має пройти медичний огляд, за висновком якого буде винесено рішення про подовження лікування та виплат.

"Якщо лікування відбувається за кордоном, то безперервним перебуванням на лікуванні вважається період надання медичних послуг у закладах охорони здоров’я іноземних держав, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого та час очікування між плановими етапами лікування, реабілітації, протезування. Якщо потрібен огляд для визначення потреби у продовжені тривалого лікування, то цей огляд можна провести дистанційно", — мовиться у виданні.

Крім того, пораненим військовим передбачено виплата в 100 тис грн винагороди:

під час перебування на стаціонарному лікуванні (зокрема і за кордоном).

під час відпустки для лікування в разі тяжкого поранення.

Її виплачують за наявності довідки про обставини травми, яку надають у військовій частині. В ній також має бути вказано, що поранення пов'язано зі захистом Батьківщини та те, що військовослужбовець був у засобах індивідуального захисту, не вчиняв кримінального правопорушення, не намагався сам собі завдати тілесного ушкодження і не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Якщо одна з вищезазначених умов була допущена, то бійцю не буде виплачена винагорода.

"Додаткова винагорода має виплачуватися за весь час перебування в госпіталі або лікарні. Розраховується вона пропорційно від кількості днів як "бойові" (наприклад, якщо ви в лікарні були 20 днів, то додаткова винагорода становитиме приблизно 65 тисяч гривень)", — пояснили у АрміяInform.

Чи мають право військові на 100 тис грн, якщо отримали бойову травму

Бійці, що отримали не поранення, а бойову травму, розраховують на цю винагороду.

У разі, якщо її було не отримано, то військовому треба написати рапорт на ім'я командира щодо включення до наказу про виплату додаткової винагороди і додати до цього рапорту копію довідки про поранення. Якщо відмовляють у виплаті, то звертатися можна на гарячу лінію Міноборони або до юристів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі військові можуть отримати грошову допомогу в розмірі місячної зарплати у липні.