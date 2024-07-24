Вместо ранения военный получил боевую травму: выплатят ли ему 100 тыс грн в июле

Если средства не осуществились на счет, военнослужащий имеет право обратиться в Минобороны

Военные в Украине при исполнении служебного долга могут получить ранения и "боевую" травму. В этих случаях бойцы имеют право на дополнительное вознаграждение к основной выплате в месячное денежное обеспечение.

Согласно данным АрмияInform, в случае ранения военным выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности на весь период лечения. Однако начисление не может продолжаться больше года.

Его будут осуществлять в период пребывания в лечебных учреждениях и во время отпуска по лечению. Однако в последнем случае боец не позднее 4 месяцев после начала лечения должен пройти медицинское освидетельствование, по заключению которого будет вынесено решение о продлении лечения и выплат.

"Если лечение происходит за границей, то непрерывным пребыванием на лечении считается период предоставления медицинских услуг в учреждениях здравоохранения иностранных государств, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми этапами лечения, реабилитации, протезирования. Если необходим обзор для определения потребности в продолжении длительного лечения, то этот осмотр можно провести дистанционно", — говорится в издании.

Кроме того, раненым военным предусмотрена выплата в 100 тыс грн вознаграждения:

во время пребывания на стационарном лечении (в том числе и за границей).

при отпуске для лечения в случае тяжелого ранения.

Ее выплачивают при наличии справки об обстоятельствах травмы, оказываемой в воинской части. В ней также должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины и то, что военнослужащий находился в средствах индивидуальной защиты, не совершал уголовного правонарушения, не пытался сам себе нанести телесное повреждение и не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если одно из вышеперечисленных условий было допущено, то бойцу не будет выплачено вознаграждение.

"Дополнительное вознаграждение должно выплачиваться за все время пребывания в госпитале или больнице. Рассчитывается оно пропорционально количеству дней как "боевые" (например, если вы в больнице были 20 дней, то дополнительное вознаграждение составит примерно 65 тысяч гривен)", — пояснили в АрмияInform .

Имеют ли право военные на 100 тыс грн, если получили боевую травму

Бойцы, получившие не ранение, а боевую травму, рассчитывают на это вознаграждение.

В случае, если она была не получена, то военному нужно написать рапорт на имя командира относительно включения в приказ о выплате дополнительного вознаграждения и добавить в этот рапорт копию справки о ранении. Если отказывают в выплате, то обращаться можно на горячую линию Минобороны или к юристам.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые военные могут получить денежную помощь в размере месячной зарплаты в июле.