Курс має зафіксуватись на рівні 42 гривень: коли долар зупиниться дорожчати

Експерти поділились прогнозом

На поточному тижні курс долара в Україні, ймовірно, сягне 42 гривень. Експерти прогнозують подальше знецінення гривні й назвали причини такої поведінки.

Як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН, показники на валютному ринку найближчим часом будуть залежати від дій Нацбанку, а саме від рішення про подальшу монетарну політику. Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що скоро наступить черговий період рівноваги курсу.

За словами Пендзина, регулятор прийняв рішення про подальшу монетарну політику. Вона викладена щомісячному макроекономічному та монетарному огляду НБУ на липень поточного року. Однак він очікує, що курс долара зупиниться на теперішньому рівні.

"Регулятор визнає, що від квітня обсяги міжнародної фінансової допомоги очікувано знизилися, одночасно збільшився відплив капіталу з державного і приватного сектора через скорочення заборгованості за кредитами перед нерезидентами, також зріс попит з боку населення на готівкову валюту. У підсумку золотовалютні резерви зменшились, однак залишаються достатніми, це 39 млрд доларів. Враховуючи надходження макрофінансової допомоги від ЄС та траншу від МВФ, резерви наразі відновляться до майже 40 млрд доларів. Інтервенції НБУ і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку. Тобто, на мою думку, висновок із цього такий: на поточному тижні курс долара має зупинитись на нинішньому рівні", — каже експерт.

З цією думкою, а саме чергова рівновага курсу, згоден і Шевчишин. Він каже, що в такому випадку мотивацією для Нацбанку є можлива збитковість банківських депозитів у гривні.

"Якщо не втримати курс – може початися масовий відтік депозитів населення з банківської системи, і зупинка цього процесу обійдеться дорого для золотовалютних резервів", — вважає Андрій Шевчишин.

Курс долара в Україні станом на 25 липня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 25 липня, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,50 (купівля) та 41,62 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,21 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цей тиждень принесе на валютний ринок зміцнення гривні, тому коливання курсу долара буде "спокійним".