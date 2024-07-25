Чи варто зараз купувати долари: курс валют у київських обмінниках
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Євро не відстає від інших
Українська гривня намагається укріпитися, тому іноземна валюта потихеньку здає позиції. Після різкого подорожчання, долар продовжує повільно дешевшати.
З євро така ж ситуація, валюта почала падати після того, як досягла свого рекордного максимуму. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 25 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,21 грн
Євро (EUR): 44,70 грн
Злотий (PLN): 10,43 грн
Канадський долар (CAD): 29,90 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,49 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,57 грн
Євро (EUR): 45,23 грн
Злотий (PLN): 10,51 грн
Канадський долар (CAD): 30,11 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,96 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 41,14 грн — продаж 41,64 грн
Євро (EUR): купівля 44,61 грн — продаж 45,36 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара впав ще на два десятки копійок.
Купівля: 41,52 грн
Продаж: 41,63 грн
Раніше "Телеграф" писав, яких показників сягне курс долара в найближчі роки. В Україні наразі є великий масштаб торгового дефіциту, тому НБУ дає гривні падати в ціні.