Чи справді ЗСУ потрапили в оточення в Макарівці? У Силах оборони дали чітку відповідь

Росіяни лізуть щодуху

Інформація про можливе оточення українських військових підрозділів у районі Макарівки, яку поширили автори сервісу DeepState, не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у розмові з "Укрінформом". За його словами, російські війська протягом останніх днів здійснюють активні спроби просування в районі Новосілки. Зокрема, за минулу добу було зафіксовано 47 спроб наступу, а сьогодні — 44. Російські підрозділи намагаються охопити позиції українських військ зі східного флангу та північного напрямку.

"Наші підрозділи ведуть активну оборону та здійснюють необхідні стабілізаційні заходи. Наразі жодних підстав говорити про оточення немає", — наголосив Волошин.

Ситуація в Макарівці за даними DeepState

Представник Сил оборони навів конкретні дані щодо втрат російської сторони. За його інформацією, щодоби виводиться з ладу близько 200 військовослужбовців та значна кількість військової техніки супротивника.

Так, протягом минулої доби українські військові знищили:

8 танків;

близько 15 броньованих машин;

Втрати російської сторони за 23 грудня:

4 танки;

5 бойових броньованих машин.

"Наші підрозділи ефективно протидіють спробам прориву оборони та у разі можливості відновлюють тактичне положення", — зазначив Волошин.

За його словами, ситуація на Времівському напрямку залишається напруженою, проте контрольованою. Українські військові продовжують тримати оборону та завдавати суттєвих втрат російським підрозділам.

Також раніше "Телеграф" писав, що ситуація навколо Великої Новосілки ускладнюється. Росіяни штурмують позиції у районі цього села та інших населених пунктів.