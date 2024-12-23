Відбутись штрафом не вийде? Що загрожує тим, хто запускатиме піротехнику на Новий рік

Вибух піротехніки нагадує вибухи снарядів, тому може злякати людей та тварин

В Україні триває повномасштабна війна з Російською Федерацією, тож запускати святкові салюти у новорічні свята заборонено законодавчо.

Патрульна поліція України нагадала громадянам про відповідальність порушення законодавства. За використання піротехніки (салютів, феєрверків, петард — Ред.) передбачені:

адміністративна відповідальність (згідно зі ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

кримінальна відповідальність (ст. 296 Кримінального кодексу України).

Санкції статей КУпАП передбачають покарання у вигляді штрафу з можливою конфіскацією піротехніки, а Кримінального кодексу України – покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень, арешту на 6 місяців або позбавлення волі терміном до 5 років.

Також поліцейські нагадують: вибух піротехніки нагадує вибухи снарядів, тож може злякати людей та тварин. Подібні засоби завдають шкоди психологічному здоров’ю населення та тваринам, які переживають страх війни.

"Якщо ви помітили осіб, які запускають феєрверки, або чуєте характерний звук від їхнього використання, повідомляйте на лінію 112/102", — повідомили у поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Рівного невідомі запустили салют, попри третій рік повномасштабної війни.