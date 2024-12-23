Підлітки викрали катафалк із Храму на Тернопільщині: їм загрожує суворе покарання (фото)

Викрадачам загрожує серйозне покарання

У Тернопільській області сталося незвичайне автовикрадення. Підлітки пробралися на церковне подвір’я та вкрали звідти катафалк.

Про це повідомляє пресслужба поліції. За її даними, злочин стався у селі Старий Олексинець. Там троє місцевих підлітків 15, 16 та 17 років пробралися до храму та зірвали замок з дверей гаража, розташований на його території. У ньому стояв УАЗ 3303, який використовувався як катафалк.

Підлітки роздобули ключі від нього і вкрали. Вранці до храму прийшов церковний староста, який виявив зникнення і повідомив про це поліцію. У ході розшукових заходів правоохоронцям таки вдалося знайти викрадений автомобіль. Його кинули посеред поля у неробочому стані.

Викрадачів також вдалося знайти. Втім, свої мотиви пояснити вони так і не змогли. Тепер їм загрожує в’язниця. Санкція статті, яку їм закидають, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві чоловік заявив про викрадення автомобіля, але, як виявилося, він просто забув, де його залишив.