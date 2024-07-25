Курс должен зафиксироваться на уровне 42 гривен: когда доллар остановится дорожать

Эксперты поделились прогнозом

На текущей неделе курс доллара в Украине, вероятно, составит 42 гривен. Эксперты прогнозируют дальнейшее обесценивание гривны и назвали причины такого поведения.

Как говорит член Экономического дискуссионного клубаОлег Пендзин, передает ТСН, показатели на валютном рынке в ближайшее время будут зависеть от действий Нацбанка, а именно от решения дальнейшей монетарной политики. В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что скоро наступит очередной период равновесия курса.

По словам Пендзина, регулятор принял решение о дальнейшей монетарной политике. Она изложена в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ на июль текущего года. Однако он ожидает, что курс доллара остановится на нынешнем уровне.

"Регулятор признает, что с апреля объемы международной финансовой помощи ожидаемо снизились, одновременно увеличился отток капитала из государственного и частного сектора из-за сокращения задолженности по кредитам перед нерезидентами, также вырос спрос со стороны населения на наличную валюту. В итоге золотовалютные резервы уменьшились, однако остаются достаточными – это 39 млрд долларов. Учитывая поступление макрофинансовой помощи от ЕС и транша от МВФ, резервы возобновятся до почти 40 млрд долларов. Интервенции НБУ и дальше остаются основным балансирующим механизмом на валютном рынке. То есть, по моему мнению, вывод из этого таков: на текущей неделе курс доллара должен остановиться на нынешнем уровне", — говорит эксперт.

С этим мнением, а именно очередное равновесие курса, согласен и Шевчишин. Он говорит, что в таком случае мотивацией для Нацбанка есть возможная убыточность банковских депозитов в гривне.

"Если не удержать курс – может начаться массовый отток депозитов населения из банковской системы, и остановка этого процесса обойдется дорого для золотовалютных резервов", — считает Андрей Шевчишин.

Курс доллара в Украине на 25 июля

По данным портала Минфин, в четверг, 25 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,50 (покупка) и 41,62 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,21 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эта неделя принесет на валютный рынок укрепление гривны, поэтому колебание курса доллара будет "спокойным".