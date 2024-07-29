Гривня поки не просідає: в яких межах коливатиметься курс долара цього тижня

Настрій населення та бізнесу на курс покращився

На валютному ринку в кінці минулого тижня спостерігалось уповільнення здорожчання долара. У період 29 липня-4 серпня курс баксу в продажу коливатиметься в коридорі 41,30-41,60 гривні, бо очікується, що національна валюта буде міцнішати або настане рівновага.

Протягом 22-28 липня вдалось вчасно зупинити курс долара, аби він не виріс понад 42 гривні. Тим самим було змінено ріст на спад, як каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає ТСН.

За його словами, знецінення гривні поки чекати на варто. Ажіотаж на валюту зменшився, а у бізнесу та населення покращився настрій на подальший курс.

"Також Нацбанк залишив на попередньому рівні облікову ставку, тобто відсоток, під який НБУ кредитує комерційні банки. Нагадаю: зараз вона складає 13% річних і безпосередньо впливає на відсотки по депозитах населення. Тобто і тут усе залишилось стабільним і це добре", — каже Шевчишин.

Курс долара в Україні станом на 29 липня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 29 липня, середній курс долара в українських банках становить 41,0 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,49 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,098 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара до кінця серпня.