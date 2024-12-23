Більша частина помідорів на нашому ринку - імпортні: ціни на них продовжують рости

Тепличний овоч за тиждень виріс в ціні на 20% і його вартість підвищуватиметься надалі

Через підвищений попит на українському ринку ростуть ціни на тепличні помідори. Хоча наразі їх вартість вже на 12% вище, аніж торік, експерти прогнозують подальше здорожчання.

Аналітики проєкту EastFruit зазначають, що більша частина пропозиції на ринку — це імпортні товари з Туреччини. За тиждень помідори на внутрішньому ринку подорожчали в середньому на 20% і нині їх вартість складає 80-100 гривень, але ціна коливається залежно від якості, обсягу постачання та сорту.

"За словами учасників ринку, на цьому тижні пропозиція помідорів на ринку була недостатньою. Вибірки у місцевих комбінатах практично не здійснювалися через завершення сезону реалізації. Водночас за рахунок імпортної продукції не вдавалося повністю задовольнити попит, що сформувався. У результаті продавці отримали змогу підвищити відпускні ціни на імпортну продукцію", — пояснили у повідомленні.

Згідно з даними, нині помідори з теплиць в Україні в середньому на 12% дорожчі, аніж у такий самий період 2023 року. Водночас гравці ринку кажуть, що варто готуватись до подальшого здорожчання товару, адже попит тримається на високому рівні.

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