Армія РФ могла оточити ЗСУ в Макарівці: яка ситуація і що відомо (карта)

Здійснюються можливості для того, щоб все ж таки проконтролювати наші південні рубежі, південні підходи до Великої Новосілки

Росіяни замкнули оточення навколо Макарівки, що на південь від Великої Новосілки. Сили оборони здійснюють можливості для того, щоб протистояти ворогу.

Про це свідчить карта DeepState. Там зазначають про присутність українських військ.

Російські пабліки заявляють, що армія РФ захопила і розташоване на північ від Макарівки Сторожеве (на карті DeepState вказано як сіра зона).

Начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко, коментуючи ситуацію на відповідній ділянці фронту, яка згідно з даними DeepState, наразі в оточенні росіян заявив, що там продовжують захист території українські військові, наказів відступати з Макарівки немає.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Ситуація дійсно складна. Сили оборони здійснюють можливості для того, щоб протистояти ворогу, але ворог здійснює тиск з усіх боків… Я думаю, що питання відходу наших сил оборони буде вирішуватися вищими штабами. На сьогодні здійснюються можливості для того, щоб все ж таки проконтролювати наші південні рубежі, південні підходи до Великої Новосілки", — сказав Петренко.

Раніше "Телеграф" писав, що з'явилося відео, як російські військові на самокатах штурмують українські позиції.