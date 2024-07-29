Гривна пока не проседает: в каких пределах будет колебаться курс доллара на этой неделе

Настроение населения и бизнеса на курс улучшилось

На валютном рынке в конце прошлой недели наблюдалось замедление удорожания доллара. В период 29 июля-4 августа курс бакса в продаже будет колебаться в коридоре 41,30-41,60 гривны, потому что ожидается, что национальная валюта будет крепнуть или наступит равновесие.

В течение 22-28 июля удалось вовремя остановить курс доллара, чтобы он не вырос более 42 гривен. Тем самым изменен рост на спад, как говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает ТСН.

По его словам, обесценивание гривны пока ждать стоит. Ажиотаж на валюту уменьшился, а у бизнеса и населения улучшилось настроение на дальнейший курс.

"Также Нацбанк оставил на прежнем уровне учетную ставку, то есть процент, под который НБУ кредитует коммерческие банки. Напомню: сейчас она составляет 13% годовых и напрямую влияет на проценты по депозитам населения. То есть и здесь все осталось стабильным и это хорошо", — говорит. Шевчишин.

Курс доллара в Украине на 29 июля

По данным портала Минфин, в понедельник, 29 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,0 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,49 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,098 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара до конца августа.